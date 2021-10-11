Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Kylian Mbappe'ye destek oldu

Mbappe'nin henüz 22 yaşında olduğunu vurgulayan Drogba, "Mbappe'nin üstüne çok fazla gidiyoruz. Onun hala çok genç olduğunu, öğrenme periyodunda olduğunu unutuyoruz.Maalesef futbol taraftarları çok çabuk sıkılıyor, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.