Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Kylian Mbappe'ye destek oldu

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 15:46
<p>PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, son dönemdeki performanslarının ardından eleştirilere maruz kalmaya başladı.</p>

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, son dönemdeki performanslarının ardından eleştirilere maruz kalmaya başladı.

<p>Fransız futbolseverlerin milli takımda etkisiz görüntüsü nedeniyle eleştirdiği genç yıldıza, Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba sahip çıktı.</p>

Fransız futbolseverlerin milli takımda etkisiz görüntüsü nedeniyle eleştirdiği genç yıldıza, Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba sahip çıktı.

<p>Mbappe'nin henüz 22 yaşında olduğunu vurgulayan Drogba, "Mbappe'nin üstüne çok fazla gidiyoruz. Onun hala çok genç olduğunu, öğrenme periyodunda olduğunu unutuyoruz.Maalesef futbol taraftarları çok çabuk sıkılıyor, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.</p>

Mbappe'nin henüz 22 yaşında olduğunu vurgulayan Drogba, "Mbappe'nin üstüne çok fazla gidiyoruz. Onun hala çok genç olduğunu, öğrenme periyodunda olduğunu unutuyoruz.Maalesef futbol taraftarları çok çabuk sıkılıyor, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

<p>22 yaşında 245 maçlık bir kariyer çizen Mbappe, 166 gol ve 84 asistlik bir skor katkısı yaptı.&nbsp;</p>

22 yaşında 245 maçlık bir kariyer çizen Mbappe, 166 gol ve 84 asistlik bir skor katkısı yaptı. 

<p>Genç oyuncu, milli takımda ise 49 maçta 17 kez ağları sarstı.</p>

Genç oyuncu, milli takımda ise 49 maçta 17 kez ağları sarstı.

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