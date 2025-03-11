Yayınlanma: 11.03.2025 - 18:04

Güncelleme: 11.03.2025 - 18:04

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılıp, Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Cenk Tosun, iddialara göre Urawa Red Diamonds ile sözleşme şartlarında anlaştı. Peki, Urawa Red Diamonds hangi ülkenin takımı? Urawa Red Diamonds kadro değeri ne kadar?

URAWA RED DİAMONDS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Japonya 1. Lig’inde mücadele eden Japon futbol kulübü, son 15 yılda en fazla tribünlere seyirci çeken takımı onumundadır.

Karşılaşmalarını Saitama şehrinde oynayan Urawa Red Diamonds, maçlarını Urawa Komaba Stadyumu ve Saitama adında iki stada sahiptir.

2024-2025 sezonunda takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu 2.8 milyon euro değerle İsveçli ön libero Samuel Gustafson’dur.

Japon ekibinin kadrosunda Thiago, Takuro Kaneko, Yusuke Matsuo, Matheus Savio, Nagunuma gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Red Diamonds takımı Japonya j1 League şampiyonluğu, Japonya Soccer League 2 şampiyonluğu ve Copa Suruga Bank Winner gibi kupaları bulunuyor.

URAWA RED DİAMONDS KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Kadrosunda Brezilya, İsveç, Norveç gibi ülkelerden oyuncular bulunan Japon ekibinin güncel piyasa değeri 21.78 milyon euro. Maciej Skorza yönetimindeki ekip bu sezon topladığı 5 puanla 13. sırada bulunuyor.