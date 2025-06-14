Portekiz basınından O Jogo’nun haberine göre siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısını Braga’da kiralık geçiren Uros Racic'i transfer etmek istiyor. Peki, Uros Racic kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Uros Racic kaç yaşında, nereli?





UROS RACIC KİMDİR?

Uroš Račić, Sırp futbolcudur. 24 Eylül 1998 tarihinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde doğmuştur. Orta saha mevkiinde oynamaktadır.

UROS RACIC'IN KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine kariyerine Sırbistan'ın OFK Beograd takımında başlamıştır. Daha sonra 2016 yılında İspanyol kulübü Valencia CF'ye transfer olmuştur. Valencia'nın B takımında forma giydiği dönemde başarılı performanslar sergilemiştir. 2019-2020 sezonunda Valencia'nın A takımına yükselmiş ve La Liga'da mücadele etmeye başlamıştır. Orta sahadaki oyun stili, top sürme yeteneği ve pas kabiliyeti ile dikkat çekmektedir. Racic geçen sezon kiralık olarak Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı.