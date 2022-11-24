Uruguay ile Güney Kore yenişemedi!

24 Kasım 2022 Perşembe, 18:13

2022 Katar Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Mücadelede özellikle Uruguay, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Güney Amerika temsilcisinin iki şutu da direkten döndü.

Adı Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.

Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.

36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.

Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı ve maçta süre almadı.

Güney Kore'de, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min Jae ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da turnuvaya bir puanla başladı.

Uruguay, grubun ikinci karşılaşmasında 28 Kasım'da Portekiz ile karşılaşacak. Güney Kore, aynı tarihte Gana ile kozlarını paylaşacak.