TFF 3. Lig'de teknik direktörlük yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Ergün Penbe'ye kulüp yönetisinin saldırdığı belirtildi. Penbe'nin darp raporu aldığı bildirildi. Peki, Uşakspor teknik direktörü Ergün Penbe kimdir? Ergün Penbe kaç yaşında, nereli?

ERGÜN PENBE KİMDİR?

Ergün Penbe, 17 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya geldi.

Ergün Penbe, profesyonel futbol hayatına Kilimlispor'da başladı ve kısa süre sonra yeteneğiyle dikkat çekerek Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 1992-1994 yılları arasında başkent ekibinde 57 lig maçına çıkan Penbe, performansıyla Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın radarına girdi.

1994 yılında Galatasaray'a transfer olan Ergün Penbe, kariyerinin en parlak dönemine burada adım attı. Sarı-kırmızılı formayla 304 lig maçında görev aldı ve 15 farklı kupa sevinci yaşadı. Özellikle 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nda Arsenal karşısında kullandığı kritik penaltı golü, kulüp tarihine geçen unutulmaz anlardan biri oldu.

Penbe, futbolculuk kariyerinin son yıllarını Gaziantepspor'da tamamladı.

MİLLİ TAKIM KARIYERİ VE ULUSLARARASI BAŞARILAR

Ergün Penbe, A Milli Takım formasıyla ilk maçına 1994 yılında Rusya karşısında çıktı ve 2006 yılına kadar toplam 48 kez ay-yıldızlı formayı terletti. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin elde ettiği dünya üçüncülüğünde kadroda yer alan Penbe, 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da görev aldı.

Alt yaş kategorileriyle birlikte toplam 58 kez milli formayı terleten deneyimli futbolcu, saha içindeki sakinliği ve oyun disiplini ile milli takımın güvenilir isimlerinden biri oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARIYERİ VE UŞAKSPOR DÖNEMİ

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yoluna adım atan Ergün Penbe, 2008-2009 sezonunda Hacettepe ile başladığı teknik adamlık serüvenini Mersin İdman Yurdu, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor ve Giresunspor gibi kulüplerde sürdürdü.

2019-2021 yılları arasında Tarsus İdman Yurdu'nu çalıştıran Penbe, ardından Çorum FK ve Yeni Mersin İdmanyurdu görevleriyle deneyimini artırdı. Penbe, 2025 itibarıyla Uşakspor'un teknik direktörü olarak takımın başına geçti.