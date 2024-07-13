Uşakspor'da başkan Necati Köksal oldu
3. Lig ekibi Uşakspor resmi olarak belediyenin bünyesine geçerken, devir teslim törenin ardından yönetim kurulu başkanı Necati Köksal oldu.
TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Uşakspor resmi olarak belediyenin bünyesine geçti. Devir teslim törenin ardından yönetim kurulu başkanı Necati Köksal oldu.
Necati Köksal yeni sezon için hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Altyapımız hazır, görüşeceğimiz futbolcu, teknik direktör belli. Hızlı komisyon kuruyoruz, elimizdeki futbolcuları değerlendireceğiz. Kısa zamanda, 15 gün içinde takımı sahaya indirmeyi planlıyoruz. Kaliteli, güzel ve genç takım kuracağız" diye konuştu.
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