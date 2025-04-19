Üst üste 2. galibiyet... Trabzonspor, 3 puanı Banza ile aldı!
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'un golü Simon Banza'dan geldi.
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada kafayla Simon Banza attı. Banza, bu golle birlikte Süper Lig'de 18 gole ulaştı.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK
Konuk ekip Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Tim Jabol Folcarelli, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Trabzonspor'da sakatlanan Folcarelli yerine 34. dakikada Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini elde eden Trabzonspor, ligde 42 puana yükseldi. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Adana Demirspor, -2 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, hafta arasında ise perşembe günü Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek.
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