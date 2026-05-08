PSG'den Victor Osimhen için dev teklif: Galatasaray'dan yanıt gecikmedi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan, Ligue 1'de de şampiyonluğa koşan Paris Saint-Germain'in Victor Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

Fichajes'in haberine göre; PSG, Victor Osimhen için Galatasaray'a 75 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Sarı kırmızılılar, teklifi duyduğu gibi reddetti. İlerleyen günlerde Fransız ekibi bir girişim daha yapabilir.

Haberde, görüşmeyi bir dönem Galatasaray'da danışman görev yapan Luis Campos'un üstlendiği belirtildi.

73 MAÇTA 57 GOL 16 ASİST

Galatasaray'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen, 73 maçta 57 gol atarken, 16 asist yaptı.