Üst üste ikinci kez... Alperen Şengün yeniden NBA All-Star'da!

Milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.

NBA Başyöneticisi Adam Silver tarafından 2025 NBA All-Star'da yer alması kararlaştırılan Alperen, böylece üst üste ikinci kez bu onuru yaşadı.

OYLAMADA SEÇİLMEMİŞTİ

23 yaşındaki basketbolcu All-Star ilk 5 kadrolarına ve yedek kadrolarına seçilmemişti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez All-Star seçilmeyi başardı.

Alperen Şengün bu sezon çıktığı 41 maçta 21.4 sayı, 9.1 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları tutturmuştu.

NBA ALL-STAR'DA YENİ FORMAT

Bu sezonki organizasyonun yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki ekip ve bir Dünya Karması olmak üzere 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak.

Lig usulü turnuvada, A Takımı 1. Maçta B Takımıyla karşılaşacak. 1. Maçı kazanan takım 2. Maçta C Takımıyla, 1. Maçı kaybeden takım ise 3. Maçta C Takımıyla karşılaşacak.

3. Maçtan sonra, galibiyet-mağlubiyet oranına göre ilk iki takım şampiyonluk maçında (4. Maç) karşı karşıya gelecek. Eğer 3. Maçtan sonra üç takımın da 1-1'lik bir galibiyet-mağlubiyet oranı varsa, eşitlik durumunda her takımın kendi grubundaki iki maçındaki sayı farkı belirleyici olacak.

2026 NBA All-Star'da program şu şekilde:

13 Şubat - Yükselen Yıldızlar Maçı

14 Şubat - Smaç Yarışması, Üç Sayı Yarışması, NBA All-Star Yetenek Yarışması

15 Şubat - 75. NBA All-Star Maçı