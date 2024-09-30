Usta gazetecinin ismini sildiler: O merkezin ismine tepki...

Yayınlanma: 30.09.2024 - 13:37

Güncelleme: 30.09.2024 - 13:37

Zeytinburnu'nda yaklaşık 70 dönüm arazide inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi, kapılarını Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasıyla açtı.

İstanbul'a yaklaşık 30 yıl hizmet eden Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılarak yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'ne Abdi İpekçi'nin ismi verilmedi.

Temeli 1979 yılında atılan spor salonuna, aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi’nin ismi verilmişti.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Sosyal medyada birçok gazeteci ve kullanıcı, Abdi İpekçi isminin kaldırılmasına tepki gösterdi.

"BEKLETİNLERİMİZİ KARŞILAYAMAZ HALE GELMİŞTİ"

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nin dün yapılan açılışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılmasıyla ilgili olarak "Eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hâle gelmişti" ifadelerini kullandı.