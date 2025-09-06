Vaclav Cerny attı, Çekya kazandı!

Dünya Kupası Elemeleri L grubu 5. hafta maçında Çekya, Karadağ'a konuk oldu.
Pod Goricom Stadyumu'ndaki mücadeleyi Çekya, 2-0'ık skorla kazandı.
Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Lukas Cerv ile 90+6. dakikada Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan transferi Vaclav Cerny kaydetti.
Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic Karadağ formasıyla mücadeleye ilk 11'de çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 46. dakikada Vasil Kusej'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Çekya, puanını 12'ye yükseltti. Karadağ, 6 puanda kaldı.
Çekya, 9 Ekim'de Hırvatistan'ı konuk edecek. Maç eksiği bulunan Karadağ ise 8 Eylül'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak.