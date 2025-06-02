Trabzonspor, kanat transferinde nokta atışı bir takviye ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Peki, Vaclav Cerny kimdir? Trabzonspor'un istediği Vaclav Cerny kaç yaşında, nereli?





VACLAV CERNY KİMDİR?

Vaclav Cerny, 17 Ekim 1997 yılında Çekya'da dünyaya geldi.

VACLAV CERNY'İN KARİYERİ VE HAYATI

Černý, Ocak 2013'te FK Příbram'dan Ajax altyapısına transfer oldu. İlk profesyonel maçına Jong Ajax formasıyla 13 Mart 2015 tarihinde Eerste Divisie'de VVV-Venlo karşısında çıktı. 78. dakikada takım 1-0 öndeyken Robert Murić'in yerine oyuna girdi. 15 Ağustos 2015 tarihinde Ajax ilke ilk maçına Willem II karşısında çıktı. İlk golünü 26 Kasım 2015 tarihinde 2015-16 UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları Celtic'e attı ve bu maçı 2-1 kazandılar.

CERNY'NİN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezonu kiralık olarak Rangers’ta geçiren 27 yaşındaki Çek yıldız, çıktığı 52 resmi maçta 18 gol atarken, 9 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’ın Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-1’lik skorla yendiği karşılaşmada attığı 2 gol ve muazzam performansıyla dikkat çeken Cerny için Trabzonspor Yönetimi harekete geçecek.



