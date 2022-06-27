Vagner Love, Türkiye'den teklif aldı iddiası

27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:14

Son olarak Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Vagner Love, serbest kaldı.

NTV Spor'un haberine göre, Vagner Love'ın menajeri Evandro Ferreira, "Midtjylland ile altı aylık sözleşmemiz bitti. Vagner emekli olmayı düşünmüyor. Türkiye, Azerbaycan ve Brezilya'dan teklifler var" dedi.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYDİ

Süper Lig'de Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor formaları giyen tecrübeli futbolcu 60 maça çıkıp 39 gol, 6 asist yapmayı başarmıştı.

Kariyerinde Brezilya Milli Takımı'nın da formasını tam 25 kez giyen Vagner Love ülkesi adına 9 gol atmayı da başardı.