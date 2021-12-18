Vakıfbak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde!
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımının karşı karşıya geldiği yarı final müsabakasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek finale çıktı.
Maça iyi başlayan VakıfBank, etkili servisleriyle maçın ilk teknik molasına 12-8 önde girdi. Manşette zorlanan ve hücumda hatalar yapan Fenerbahçe Opet karşısında VakıfBank, Haak'ın skorer oyunuyla ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete Fenerbahçe Opet Eda'yla, VakıfBank ise Haak'la sayılar bularak başladı. İki takımın da hücumda az hata yaptığı setin teknik molasına VakıfBank 12-11 önde girdi. Fedorovtseva'nın üst üste sayılarıyla 19-16'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe Opet karşısında VakıfBank, Gabi'nin etkili servisleri ve blok sayılarıyla 21-20 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen seti 29-27 kazanan VakıfBank, 2-0'lık üstünlük kurdu.
Sete 3-0'la başlayan Fenerbahçe Opet'e Cansu Özbay'ın servise geldiği bölümde 8-0'la karşılık veren VakıfBank, teknik molaya Zehra Güneş'in sayılarıyla 12-8 önde girdi. Etkili servislerle rakibini 13-13'te yakalayan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın servis sayısıyla sette bir kez daha öne geçti: 17-18. Yine büyük heyecana sahne olan setin sonunda az hata yapan VakıfBank, seti 25-23 maçı da 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
VakıfBank, finalde yarın saat 18.30'da bu organizasyonun ve FIVB Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu İtalyan temsilcisi Imoco Volley'le karşılaşacak.
Sete 3-0'la başlayan Fenerbahçe Opet'e Cansu Özbay'ın servise geldiği bölümde 8-0'la karşılık veren VakıfBank, teknik molaya Zehra Güneş'in sayılarıyla 12-8 önde girdi. Etkili servislerle rakibini 13-13'te yakalayan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın servis sayısıyla sette bir kez daha öne geçti: 17-18. Yine büyük heyecana sahne olan setin sonunda az hata yapan VakıfBank, seti 25-23 maçı da 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
VakıfBank, finalde yarın saat 18.30'da bu organizasyonun ve FIVB Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu İtalyan temsilcisi Imoco Volley'le karşılaşacak.
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