VakıfBank 5. kez Avrupa'nın zirvesinde

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen sarı-siyahlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018'in ardından 2022 yılında da şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-siyahlı takım, daha önce 3 kez de şampiyonluğu finalde kaybetti.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK SEVİNÇ

VakıfBank'ın oyuncu ve teknik heyeti maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Son sayının ardından saha içinde toplanan oyuncular ile teknik heyet, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

Sarı-siyahlılar, sevinçlerini karşılaşmayı salonda takip eden Türk voleybolseverlerle paylaştı.

ULUSLARARASI ARENADAKİ 11. KUPA

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, bu arenada 11. kupasını kaldırdı.

Sarı-siyahlı ekip, tarihinde 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Challenge Kupası ve 1 CEV Top Teams Kupası şampiyonluğu yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN TAKIM

VakıfBank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni formatta en fazla şampiyon olan takım unvanını elde etti.

Sarı-siyahlı takım, daha önce 4 şampiyonlukla İtalya ekibi Volley Bergamo ile paylaştığı bu unvanın tek sahibi oldu.

Ligde bu sezon 8. kez finalde boy gösteren VakıfBank, bu kulvarda da rekoru elinde bulunduruyor.

Öte yandan VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da 4 şampiyonluk ile kupayı en çok müzesine götüren takım unvanını taşıyor.

SON 11 SEZONDA KUPA 7 KEZ TÜRK TAKIMLARININ

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını kazandı.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de sona erdi.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, 2018 yılında da Romanya'nın başkenti Bükreş'de düzenlenen Dörtlü Final'de de şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, bu sezon da Ljubljana'da gerçekleştirilen Süper Final'de Imoco Volley'i mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

SEZONU 5 KUPAYLA TAMAMLADI

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ni kazanarak sezonu 5 kupayla kapatma hedefini gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı takım, bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley, Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon olma başarısı gösterdi.

VakıfBank, 2012-2013 sezonunda da söz konusu 5 kupayı kazanmıştı.

IMOCO VOLLEY'DEN RÖVANŞI ALDI

VakıfBank, geçen yıl şampiyonluğu finalde kaybettiği Imoco Volley'den rövanşı aldı.

Sarı-siyahlı takım, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde rakibi ile oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde etti.

Vakıfbank ayrıca bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşılaştığı Imoco Volley'i yenerek kupanın sahibi olmuştu.

GUIDETTI YÖNETİMİNDE 23 KUPA

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 23. kupasını elde etti.

Sarı-siyahlı takım, 2008-2009 sezonundan bu yana görev yapan Guidetti ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.