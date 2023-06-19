VakıfBank, Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 20:16
VakıfBank, Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için kadrosuna smaçör takviyesi yaptı. ABD'li Alexandra Frantti yeni sezonda Vakıfbank formasını terletecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren kulübün, 27 yaşındaki ABD'li smaçörle anlaşıldığı duyuruldu.

3 Mart 1996 ABD doğumlu olan Alexandra (Ali) Frantti ülkesinde Penn State'de voleybola başladıktan sonra Slovenya ekibi Calcit Volley'de profesyonel oldu.

Daha sonra sırasıyla ASPTT Mulhouse, Developres Rzeszow ve Chieri forması giyen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu ise İtalyan ekibi Casalmaggiore'de geçirdi.

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