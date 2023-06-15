VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İdil Naz Başcan'ı kadrosuna dahil etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 20:21
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İdil Naz Başcan'ı kadrosuna dahil etti
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'ndan kadroya yeni takviye geldi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

İdil Naz Başcan, kariyerinde Galatasaray HDI Sigorta, Anadolu Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi.


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