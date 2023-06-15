VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İdil Naz Başcan'ı kadrosuna dahil etti
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'ndan kadroya yeni takviye geldi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
İdil Naz Başcan, kariyerinde Galatasaray HDI Sigorta, Anadolu Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi.
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