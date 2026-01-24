Cumhuriyet Gazetesi Logo
VakıfBank, Aydın Büyükşehir'e set vermedi

VakıfBank, Aydın Büyükşehir'e set vermedi

24.01.2026 17:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
VakıfBank, Aydın Büyükşehir'e set vermedi

VakıfBank, Sultanlar Ligi 18. haftasında sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden geçerek 17. galibiyetini aldı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 17. galibiyetini elde ederken Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 13. kez mağlup oldu.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Serap Kuka, Yusuf Kaynar

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Ogbogu (Aylin Acar, Markova)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa, Hilal Kocakara (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Gizem Aşçı, Nisan Barut, Fatma Şekerci)

Setler: 25-16, 25-20, 25-16

Süre: 72 dakika (24, 27, 21)

İlgili Konular: #vakıfbank #Aydın Büyükşehir Belediyespor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

İlgili Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ın 19 maçlık serisini bitirdi!
Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ın 19 maçlık serisini bitirdi! Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.
VakıfBank, Galatasaray Daikin'e set vermedi!
VakıfBank, Galatasaray Daikin'e set vermedi! VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
VakıfBank Rumenleri eli boş gönderdi!
VakıfBank Rumenleri eli boş gönderdi! VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi evinde ağırladığı CS Volei Alba'yı 3-0 mağlup etti.