VakıfBank Başantrenörü Guidetti: 'Oyuncular, mücadeleyi asla bırakmadı'
VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti ve oyunculardan Tuğba Şenoğlu ile Kübra Akman, Fenerbahçe Opet maçının ardından konuştu. İtalyan antrenör, "Oyunculara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin öne geçtiği zamanlarda asla ama asla mücadeleyi bırakmadılar" dedi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti, final serisinde 2-0 geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmayarak hedeflerine ulaştıklarını söyledi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Guidetti, "İnanılmaz oyunculara sahibim. Onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin öne geçtiği zamanlarda asla ama asla mücadeleyi bırakmadılar" ifadelerini kullandı.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde 22 Mayıs'ta İtalya ekibi Imoco Conegliano ile yapacakları final maçıyla ilgili de konuşan İtalyan başantrenör, "Çok zor bir maç olacak ama bugün o müsabaka umurumda değil" diye konuştu.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
VakıfBank'ın milli oyuncusu Tuğba Şenoğlu, final serisinde çok önemli bir geri dönüşe imza attıklarını vurgulayarak, "Bu kupayı hedefliyorduk. Geri dönüşümüz çok güzel oldu. Çok iyi oynadık. Fenerbahçe neredeyse kendi oyununu sergileyemedi. Kupayı aldığımız için çok mutluyuz. CEV Şampiyonlar Ligi finaline de de sıkı bir şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Şampiyon olmak için gideceğiz. Elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-siyahlı voleybolcu Kübra Akman ise art arda 4. kez şampiyon olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Sezona 5'te 5 yapmak için başlamıştık. Çok büyük emek var. Herkesle inanılmaz gurur duyuyorum. Bir kupamız daha var. Onu da aldık mı inanılmaz güzel olur" diye görüş belirtti.
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