VakıfBank çeyrek final ilk maçında mağlup
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, Antonio Carraro Imoco Volley'e 3-1 kaybetti.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Antonio Carraro Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
VakıfBank: Gabi, Ogbogu, Cansu Özbay, Frantti, Zehra Güneş, Thompson (Ayça Aykaç, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu)
Antonio Carraro Imoco Volley: Fahr, Haak, Robinson Cook, De Kruijf, Wolosz, Plummer (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bugg)
Setler: 25-23, 17-25, 18-25, 18-25
Süre: 109 dakika (30, 25, 26, 28)
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