VakıfBank deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

VakıfBank deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi!
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AA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:48

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Gül

Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilara Özdemir, Rozanski, Begüm Kaçmaz, Brakocevic (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Sude Gümüş, Beliz Başkır)

VakıfBank: Xinyue, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Aça Aykaç, Aylin Acar, Frantti)

Setler: 12-25, 13-25, 24-26

Süre: 74 dakika (20, 24, 30)


Etiketler: #vakıfbank #beşiktaş #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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