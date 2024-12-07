VakıfBank deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Gül
Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilara Özdemir, Rozanski, Begüm Kaçmaz, Brakocevic (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Sude Gümüş, Beliz Başkır)
VakıfBank: Xinyue, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Aça Aykaç, Aylin Acar, Frantti)
Setler: 12-25, 13-25, 24-26
Süre: 74 dakika (20, 24, 30)
Etiketler: #vakıfbank #beşiktaş #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
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