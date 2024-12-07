Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:10

Güncelleme: 07.12.2024 - 12:25

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TFF, bu akşam saat 19.00'da başlayacak derbinin VAR hakemini açıkladı.

'VAR' MERKEZİNDE KADİR SAĞLAM OLACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbinin VAR hakemi Kadir Sağlam oldu. Karşılaşmanbın orta hakemi olarak ise Mehmet Türkmen görev yapacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstelenecek.