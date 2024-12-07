Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Kadir Sağlam görev yapacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TFF, bu akşam saat 19.00'da başlayacak derbinin VAR hakemini açıkladı.
'VAR' MERKEZİNDE KADİR SAĞLAM OLACAK
Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbinin VAR hakemi Kadir Sağlam oldu. Karşılaşmanbın orta hakemi olarak ise Mehmet Türkmen görev yapacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstelenecek.
Etiketler: #Kadir Sağlam #fenerbahçe #beşiktaş
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel Beşiktaşlılara seslendi!
- Manchester United, Nottingham Forest'a boyun eğdi!
- Ali Koç kısa ve net konuştu!
- Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
- Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!
- Serdar Topraktepe'den derbi galibiyeti sonrası mesaj!
- Hull City İngiltere Championship'te dibi gördü!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda hata yapmadı
- 'Kartal yüksek uçtu, kanarya yara aldı'
- Jose Mourinho'dan puan farkı açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...