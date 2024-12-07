Burak Yılmaz'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tahmini: İki oyuncuyu işaret etti!
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştıran Teknik Direktör Burak Yılmaz, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için tahminde bulundu.
Futbolculuk döneminde dört büyüklerin formasını giyen teknik direktör Burak Yılmaz, TRT Spor'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMIDIR'
"Avrupa'daki temsilcilerimizden en iyisi olarak Galatasaray'ı görüyorum. Ama hangi taraftara sorsak, UEFA'nın kendilerini mutlu etmediğini söyler. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi takımıdır. Galatasaray'ın zaten diğer takımlarla farkı budur. Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olmak ister. Şampiyonlar Ligi her zaman onları mutlu eder. UEFA'da da sonuna kadar devam edebileceğini düşünüyorum."
'FENERBAHÇE TOPARLADI'
"Fenerbahçe toparladı. Çıkma şansı çok yüksek. Kadro kalitesi de çıkmasında önemli rol oynar, çok iyi bir teknik direktörü var, aynı Galatasaray gibi. Beşiktaş'ın sancılı dönemi, herhalde veda edecekler. Başakşehir iki maçı da kazanırsa çıkma ihtimali var. Kazanırsa iki maçı yoluna devam edebileceğini düşünüyorum. Çok kötü diyemeyiz performanslara ama daha iyi olabilirdi. En azından Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı bizleri mutlu ederdi ama finale gider ve kupayı alırsa da çok mutlu oluruz."
OSIMHEN VE ICARDI SÖZLERİ
"Osimhen, çok üst düzey bir futbolcu, atletik yapısı, fiziki genetiğiyle. Avrupa santrforu, dünyanın ilk 5-6 santrforlarından bir tanesi. Galatasaray'ın atanı ve tutanı en iyisidir derim. Icardi sakatlandı, Osimhen var, Osimhen giderse daha iyisini alırlar demiştim. Gerçekten öyle bir kültürü var. Osimhen, çok değerli bir futbolcu. Türkiye'de olması bizim için çok iyi. Osimhen'i yakından takip eden çok üst düzey takım var. Bizim ligimizin de takip edilmesi bizler için büyük bir şans. Osimhen'in ne yaptığı çok belli, daha da iyi olacaktır. Tam performansına kavuşmadığını, kavuşunca çok daha ekstra işler yapacağını düşünüyorum. Ama Icardi'ye bir parantez açmak lazım. Galatasaray'ın oyun yapısında Icardi'yi arayacağını düşünüyorum. Oyun olarak Icardi'nin yokluğunun etkileyeceğini düşünüyorum. Osimhen şu anda tartışmasız fizik olarak Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyuncu, nazar değmesin."
'DZEKO WİNNER BİR OYUNCU'
"Saygı duyulası bir performans. Dzeko harika bir profesyonel, winner bir oyuncu. En önemlisi bu. Onun şu andaki performansı hem bizim gençlerimize hem de futbol hayatında 30'un üzerine çıkmış oyunculara örnek olacaktır. Kendisine çok saygı duyuyorum. Performansına saygı duyuyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim futbolcularımızın örnek alması gereken bir futbolcu. Bu yaşında Türkiye'ye geldi ama hala aynı istekle devam ediyor. Onu izlerken keyif alıyorum."
''ŞAMPİYON OLACAĞIZ' DEDİ'
"Luis Campos buraya geldiği zaman bana 'Şampiyon olacağız' dedi. Ben çok gitme taraftarı değildim Beşiktaş'tan. Luis Campos'u biliyorsunuz dünyanın en önemli sportif direktörlerinden bir tanesi. Bana, 'Sana ihtiyacım var, sadece sana' dedi. 'Neden bana ihityacın var' dedim. 'Bir tane deliye ihtiyacım var' dedi. Sezon başında 'Biz şampiyon olacağız' dedi, inanarak gitmedim ama orada inandırıldım."
'HAKAN ÇALHANOĞLU İLE GURUR DUYDUM'
"Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de çok sevildiğini biliyoruz. İtalya'da ona gösterilen saygı, sevginin önüne geçmiş durumda. Oraya gidip onu anlamak lazım. Buradan Hakan çok seviliyor, bizim gururumuz dememek lazım. Onun yaşadığı hayatı, insanlarla ilişkisini, insanların ona olan sempatisini yaşamanız lazım. Mutlaka bir gün gidin. Bana gelmediniz, ona kesin gidin. Ben orada 4 gün kaldım ve Hakan'a olan bakışaçısını gördüm. Çok gurur duydum. Aynı şeyler benim için lille'de de geçerliydi ama Hakan bir üst kademede bunları yaşıyor. Onun adına çok mutluyum."
'KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KARARI DOĞRUYDU'
"Kerem'in verdiği karar doğruydu. Burada daha fazla üzülmenin hiç kimseye faydası yok. Kerem güçlü bir figür, güçlü bir oyuncu. İki maç oturduğun zaman üçüncü maç oynatman gereken bir oyuncu."
DERBİ TAHMİNİ
"Derbiler asla favorisi belli olmayan maçlardır. Fenerbahçe bir adım önde gibi görünüyor, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı ama Beşiktaş'ın da ayaklarından biri çıkıp maçı çözebilir. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de. Beşiktaş taraftarının bugün bir artı oalacağını düşünüyorum. Bir tahmin yapmakta zorlanıyorum. Çok zevkli bir maç olacak. Umarım sadece tekniğin, taktiğin konuşulduğu bir maç olur. Dusan Tadic ve Rafa Silva'nın bu maçta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bir İrfan Can Kahveci hayranıyım. Bugün oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama bu iki oyuncunun önemli olduğunu düşünüyorum."
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