Burak Yılmaz'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tahmini: İki oyuncuyu işaret etti!

OSIMHEN VE ICARDI SÖZLERİ

"Osimhen, çok üst düzey bir futbolcu, atletik yapısı, fiziki genetiğiyle. Avrupa santrforu, dünyanın ilk 5-6 santrforlarından bir tanesi. Galatasaray'ın atanı ve tutanı en iyisidir derim. Icardi sakatlandı, Osimhen var, Osimhen giderse daha iyisini alırlar demiştim. Gerçekten öyle bir kültürü var. Osimhen, çok değerli bir futbolcu. Türkiye'de olması bizim için çok iyi. Osimhen'i yakından takip eden çok üst düzey takım var. Bizim ligimizin de takip edilmesi bizler için büyük bir şans. Osimhen'in ne yaptığı çok belli, daha da iyi olacaktır. Tam performansına kavuşmadığını, kavuşunca çok daha ekstra işler yapacağını düşünüyorum. Ama Icardi'ye bir parantez açmak lazım. Galatasaray'ın oyun yapısında Icardi'yi arayacağını düşünüyorum. Oyun olarak Icardi'nin yokluğunun etkileyeceğini düşünüyorum. Osimhen şu anda tartışmasız fizik olarak Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyuncu, nazar değmesin."