VakıfBank, deplasmanda kazandı ve saha avantajını ele geçirdi
CEV Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında VakıfBank deplasmanda Rzeszow'u 3-0 yendi ve saha avantajını ele geçirdi.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında VakıfBank, Polonya'nın PGE Rysice takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı 8 Şubat Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.
Salon: RCWS Podpromie
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Stefano Cesare (İtalya)
PGE Rysice: Centka, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Coneo (Szczyglowska, Makarowska, Kowalska, Obiala, Szlagowska, De Paula Viana)
VakıfBank: Cansu Özbay, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç Altıntaş, İdil Naz Başcan, Aleksia Karutasu, Van Aalen)
Setler: 20-25, 12-25, 26-28
Süre: 76 dakika (22, 22, 32)
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