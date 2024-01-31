VakıfBank, deplasmanda kazandı ve saha avantajını ele geçirdi

CEV Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında VakıfBank deplasmanda Rzeszow'u 3-0 yendi ve saha avantajını ele geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 06:24
VakıfBank, deplasmanda kazandı ve saha avantajını ele geçirdi
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında VakıfBank, Polonya'nın PGE Rysice takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 8 Şubat Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.

Salon: RCWS Podpromie

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Stefano Cesare (İtalya)

PGE Rysice: Centka, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Coneo (Szczyglowska, Makarowska, Kowalska, Obiala, Szlagowska, De Paula Viana)

VakıfBank: Cansu Özbay, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç Altıntaş, İdil Naz Başcan, Aleksia Karutasu, Van Aalen)

Setler: 20-25, 12-25, 26-28

Süre: 76 dakika (22, 22, 32)


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