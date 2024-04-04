Vakıfbank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında kendi evinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:01
Vakıfbank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

VakıfBank, serinin ikinci maçında kendi evinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etmişti.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.


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