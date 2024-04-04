Vakıfbank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında kendi evinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Voleybol Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
VakıfBank, serinin ikinci maçında kendi evinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.
VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etmişti.
Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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