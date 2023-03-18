VakıfBank haftayı galibiyetle kapattı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 19:58

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 19:58

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor ile karşılaştı. Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki mücadelede sarı-siyahlılar rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk setinde VakıfBank güçlü bir oyun ortaya koydu ve 23 dakika süren seti 25-16 kazandı. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren sarı-siyahlılar 25-15 ile durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti 25-23 Sarıyer Belediyespor alırken; son sette VakıfBank rakibine sadece 10 sayı vererek maçı 3-1 kazanmayı başardı.

VakıfBank'ta 3 oyuncu çift hanelere ulaştı. Aleksia Karutasu'nun 20 sayıyla en skorer isim olduğu mücadelede Nika Daalderop 16, Derya Cebecioğlu 14 sayı kaydetti. Sarı-siyahlılarda Bahar Akbay 9, Buket Gülübay 7 sayı kaydederken; Kübra Akman maçı 6 sayıyla tamamladı.

VakıfBank sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelesine çıkacak. VakıfBank'ın, İstanbul'da 3-0 yendiği Vero Volley Milano'ya konuk olacağı mücadele 21 Mart Salı, TSİ 22.00'de başlayacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

VAKIFBANK: Kübra Akman 6, Buket Gülübay 7, Nika Daalderop 16, Bahar Akbay 9, Aleksia Karutasu 20, Derya Cebecioğlu 14, Aylin Acar (L), Ayça Aykaç (L)

SARIYER BELEDİYESPOR: Chatchu-On Moksri 6, Begüm Hepkaptan 12, Kimberly Dwerniok 2, Ajcharaporn Kongyot 2, Büşra Kılıçlı 4, Merve Tanıl 1, Işıl Öz (L), Merve Nezir 5, Çağla Erdem 10, Aslı Tecimer 5, Aleyna Vence 1

SETLER: 25-16, 25-15, 23-25, 25-10

SET SÜRELERİ: 23', 23', 28', 19'