Vakıfbank ilk yenilgisini aldı!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank, sahasında SC Potsdam'a 3-2 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 22:29
Vakıfbank ilk yenilgisini aldı!
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında VakıfBank, ağırladığı Almanya temsilcisi SC Potsdam'a 3-2 yenildi.

VakıfBank, bu sonuçla organizasyondaki ilk mağlubiyetini almış oldu.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Dobramir Dobrev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)

VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Ogbogu, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Aylin Acar, Buket Gülübay, Karatasu, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç)

SC Potsdam: Jasper, Savic, Nemeth, Savelkoel, Cekulaev, Van Aalen (Jegdic, Leweling)

Setler: 25-19, 25-19, 23-25, 20-25, 10-15

Süre: 115 dakika (24, 21, 30, 25, 15)


CEV Şampiyonlar Ligi vakıfbank SC Potsdam

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