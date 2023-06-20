VakıfBank, Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank, daha önce Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Dynavit forması da giyen ABD'li pasör çaprazı Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı.
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Amerikalı pasör çaprazı Jordan Thompson ile anlaştı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı ifade edildi.
ABD'de Cincinnati Üniversitesi'nde voleybola başlayan Jordan Thompson, Fenerbahçe forması giyerek profesyonel kariyerine imza atmıştı. Ardından Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan ABD'li oyuncu, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Vero Volley Milano takımı için mücadele etti.
Thompson, ABD Milli Takımı formasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanırken, 2019 ve 2021'de de FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret belli oldu
- Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında...
- Ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini isterim
- Adını anma gereği duymadı... Yandaşa karşı uyardı
- 'Böyle sürerse ülke ikiye ayrılır'
- Derin dondurucudaki 4 cesete ilişkin yeni gelişme
- AKP emekçiyi oyalıyor
- Ergün Atalay: 'Kızım Allah yardımcın olsun'
- Üniversite sınavı gözetmensiz yapıldı
- Delisin filmi konusu nedir? Delisin nerede çekildi?