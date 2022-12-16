VakıfBank, set vermeden yarı finalde
VakıfBank, Gerdau Minas'ı 3-0'lık skorla mağlup etti ve Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nında ikinci gün son maçında VakıfBank, Brezilya ekibi Gerdau Minas'u 3-0 yendi.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, çekişmeli geçen ikinci sette de rakibine 26-24 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Vakıfbank, 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
VakıfBank, bu sonuçla grupta lider oldu ve yarı finale yükseldi.
Türkiye'nin iki takımla temsil edildiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, cuma günü oynanacak Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye)-Prosecco DOC Imoco Volley (İtalya) ve Gerdau Minas (Brezilya)-Kuanysh Club (Kazakistan) maçlarıyla devam edecek.
Salon: Antalya
Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş, Daalderop (Ayça Aykaç, Karutasu, Bajema, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay, Kübra Akman, Aylin Acar, Bahar Akbay)
Gerdau Minas: Pena, Zalewski, Daher de, Gambatto, Nascimento, Oliveira (Ferreira, Moreno, Vicente, Brandao, Souza, Paula, De Oliveira, Alexandre)
Setler: 25-22, 26-24, 25-21
Süre: 85 dakika (25, 28, 32)
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