VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde şampiyon!
Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçlar seride durumu 3-2 yapan VakıfBank ligde şampiyonluğa ulaştı.
Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya geldi.
VakıfBank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride durumu 3-2'ye getiren VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, Bartsch-Hackley ve Guimaraes'in sayılarıyla maçın hemen başında 6-2 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Sarı-siyahlıların farkı 7 sayıya kadar çıkardığı (15-8) mücadelede konuk ekip, Vargas ve Fedorovtseva ile skoru 24-23'e getirse de Haak'ın son sözü söylediği ilk seti VakıfBank 25-23 kazandı.
Ev sahibi takımın 4-0'lık seriyle başladığı ikinci sette sarı-lacivertliler 7. sayıda beraberliği sağladı. Çekişmeye sahne olan bu bölümde Haak ve Guimaraes'in üst üste hatalarıyla Fenerbahçe Opet ilk kez maçta öne geçti: 14-15. 20'nci sayıda yeniden üstünlüğü ele geçiren VakıfBank, ikinci seti de 25-20 alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı: 2-0.
Seyircisinin coşkulu desteğiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan VakıfBank, 7 sayılık (13-6) fark yakaladığı ve baştan sona domine ettiği üçüncü seti de 25-20 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
TOPLAMDA 13. KEZ ŞAMPİYON
Tarihinde ligde ilk kez 1992 yılında şampiyon olan sarı-siyahlılar bu sezonki şampiyonlukla üst üste 4. toplamda da 13. Şampiyonluğunu elde etti.
VakıfBank; 1992, 1993 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021 ve son olarak 2022 yılında ligde şampiyonluk yaşadı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
VakıfBank: Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)
Setler: 25-23, 25-20, 25-20
Süre: 82 dakika (25, 31, 26)
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