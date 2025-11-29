Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vakıfbank'tan Sultanlar Ligi'nde 8'de 8!

29.11.2025 21:32:00
Vakıfbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yendi.

Bu sonuçla ligdeki 8. maçından da galibiyetle ayrılan VakıfBank liderliğini sürdürürken, Göztepe ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Serap Kuka, İbrahim Acar

VakıfBank: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Dangubic (Ayça Aytaç, Aylin Acar, Cazaute, Derya Cebecioğlu, Sıla Çalışkan, Aylin Uysalcan, Nehir Kurtulan)

Göztepe: Hollock, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Rotar (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline)

Setler: 25-22, 25-22, 25-14

Süre: 92 dakika (33, 32, 27)

İlgili Konular: #göztepe #vakıfbank #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

