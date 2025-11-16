Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'e set vermedi!

Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'e set vermedi!

16.11.2025 17:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'e set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.​​​​​​​

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu.

Mimar Sinan Salonu'nda oynanan mücadeleyi Vakıfbank, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise tek galibiyette kaldı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Fatma Şekerci, Kobzar, Nisan Barut, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Bilge Paşa)

VakıfBank: Ogbogu, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Dangubic, Nehir Kurtulan)

Setler: 20-25, 20-25, 19-25

Süre: 89 dakika (30, 35, 24)

İlgili Konular: #vakıfbank #Aydın Büyükşehir Belediyespor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

İlgili Haberler

Vakıfbank, deplasmanda Eczacıbaşı'na şans tanımadı!
Vakıfbank, deplasmanda Eczacıbaşı'na şans tanımadı! Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.
Son şampiyon Vakıfbank, lige iyi başladı!
Son şampiyon Vakıfbank, lige iyi başladı! Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank, ilk hafta maçında Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.
Zehra Güneş'ten Tijana Boskovic'e övgü: 'VakıfBank'a çok yakışacak'
Zehra Güneş'ten Tijana Boskovic'e övgü: 'VakıfBank'a çok yakışacak' Voleybol Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank'ın milli oyuncusu Zehra Güneş, Fenerbahçe Medicana ile oynayacakları Şampiyonlar Kupası maçı öncesi açıklamalarda bulundu.