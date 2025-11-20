VakıfBank ligde 6'da 6 yaptı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 18:33:00
AA
VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında kendi evinde ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru'yu konuk etti.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi Vakıfbank, 3-0 kazandı.

6. GALİBİYETİ

Bu sonuçla Vakıfbank, ligdeki 6. maçını da kazandı. Kuzeyboru ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çiftçi Biçer

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Centka-Tietianiec, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Aleyna Sevim, Nilsu Şen)

Setler: 25-19, 25-16, 25-14

Süre: 71 dakika (26, 22, 23)

İlgili Konular: #voleybol #vakıfbank #Kuzeyboru

