VakıfBank ligde 6'da 6 yaptı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru'yu konuk etti.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi Vakıfbank, 3-0 kazandı.
6. GALİBİYETİ
Bu sonuçla Vakıfbank, ligdeki 6. maçını da kazandı. Kuzeyboru ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çiftçi Biçer
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Centka-Tietianiec, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Aleyna Sevim, Nilsu Şen)
Setler: 25-19, 25-16, 25-14
Süre: 71 dakika (26, 22, 23)