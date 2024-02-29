VakıfBank'dan Avrupa'da sürpriz veda

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank deplasmanda Antonio Carraro Imoco'ya 3-1 yenildi ve kupaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 23:16
VakıfBank'dan Avrupa'da sürpriz veda
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Antonio Carraro Imoco takımına 3-1 yenildi.

İstanbul'da oynanan ilk maçı da 3-1 kaybeden son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

VakıfBank, böylece 2012'den sonra ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kalamadı.

Organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını en fazla kazanan Türk takım ünvanına sahip.

Çeyrek finalde VakıfBank'ı eleyen Imoco, yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Salon: Palaverde

Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Roy Bensimon (İsrail)

Antonio Carraro Imoco: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson Cook, De Kruijf (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro, Bugg)

VakıfBank: Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu, Cansu Özbay (Ayça Aykaç Altıntaş, Aylin Acar, Busa, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

Setler: 20-25, 25-18, 25-19, 25-16

Süre: 94 dakika (23, 26, 25, 20)


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