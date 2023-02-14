VakıfBank'ın rakibi Igor Gorgonzola

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:52

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:52

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun deprem nedeniyle ertelenen 6. hafta maçında, çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

Novara kentindeki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Grubunda çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet alan VakıfBank, 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Igor Gorgonzola ise grupta 5 müsabakada elde ettiği 4 galibiyet ve topladığı 12 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında İtalya'da oynanan üçüncü hafta maçını VakıfBank, 3-0 kazanmıştı.

VakıfBank'tan "deplasman" açıklaması

VakıfBank, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle çarşambaya ertelenen iç saha maçını, Türkiye'de spor faaliyetlerinin durdurulmasından dolayı deplasmanda yapacak.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kendilerine CEV tarafından bu maçın tarafsız bir sahada oynanmasının önerildiği aktarılarak, "İçinden geçtiğimiz hassas süreçte yönetilmesi mümkün olmayan operasyonel nedenler de göz önünde bulundurularak ilgili karşılaşmanın rakibimizin ev sahipliğinde oynanmasına karar verilmiştir." denildi.