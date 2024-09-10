VakıfBank'ın yeni kaptanı belli oldu!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:23

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:23

VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezonda voleybol A takımının kaptanlığını Zehra Güneş'in yapacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "VakıfBank olarak A takımımızın yeni sezondaki kaptanlık görevini, altyapımızdan yetişerek kulübümüzün değerli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş’in üstleneceğini açıklamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu yansıtan karakteriyle VakıfBank’ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığımız Zehra Güneş’e görevinde başarılar dileriz" denildi.