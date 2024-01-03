Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.01.2024 - 08:55

Güncelleme: 03.01.2024 - 08:55

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 18. haftasında çarşamba günü deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

VALENCİA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis'te yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

VALENCİA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 14. sırada girdi. İspanya temsilcisi ise 9 galibiyet, 8 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor.

ERDEM CAN'IN MAÇ ÖNÜ GÖRÜŞÜ

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, Valencia karşılaşması öncesi, "Çok zorlu bir çift maç haftasına giriyoruz. İlk maçımızı Valencia ile deplasmanda oynayacağız. Valencia, kendi sahasında çok sert oynayan bir takım. Bu sertliğe cevap vermemiz gerekiyor. Çift maç haftasına iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu.

ANADOLU EFES'TE 819. AVRUPA MAÇI

Lacivert-beyazlı takım, Valencia Basket müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 819. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 818 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 356 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 571. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 570 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 265'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.