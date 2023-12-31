Anadolu Efes'te yol ayrımı: Yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:40

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:40

Anadolu Efes, Hırvat pivot Ante Zizic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'te geçirdiği 1.5 yılda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Öte yandan Zizic'in yeni takımı da belli oldu.

Anadolu Efes'ten ayrılan Ante Zizic, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla anlaştı. İtalyan kulübü, Zizic'in transferini sosyal medya hesabından duyurdu.