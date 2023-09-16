Valencia, Atletico Madrid karşısında şov yaptı!
Atletico Madrid, Mestalla'da Valencia'ya 3-0 gibi net bir skorla mağlup oldu.
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 3-0'lık skorla kazandı.
Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 34. dakikalarda Hugo Duro, 54. dakikada Javi Guerra kaydetti.
İki maçlık mağlubiyet serisini bitiren Valencia, puanını 9'a yükseltti. Atletico Madrid ise bu sezon ligde ilk kez yenildi ve 7 puanda kaldı.
Valencia, gelecek hafta Almeria'ya konuk olacak. Atletico Madrid ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
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