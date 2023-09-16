Valencia, Atletico Madrid karşısında şov yaptı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 19:37

Güncelleme: 16.09.2023 - 19:37

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 3-0'lık skorla kazandı.

Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 34. dakikalarda Hugo Duro, 54. dakikada Javi Guerra kaydetti.

İki maçlık mağlubiyet serisini bitiren Valencia, puanını 9'a yükseltti. Atletico Madrid ise bu sezon ligde ilk kez yenildi ve 7 puanda kaldı.

Valencia, gelecek hafta Almeria'ya konuk olacak. Atletico Madrid ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.