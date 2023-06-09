Valencia, Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı
Valencia, geçtiğimiz sezon kulüpte kiralık olarak forma giyen Cenk Özkaçar'ın bonservisinin alındığını duyurdu.
La Liga temsilcisi Valencia, geçtiğimiz sezon kulüpte kiralık olarak forma giyen Cenk Özkaçar'ın bonservisinin alındığını açıkladı.
Valencia, Fransız ekibi Lyon'dan bonservisi alınan milli oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Valencia, bu transfer için Lyon'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Cenk Özkacar, geride kalan sezonda Valencia'da 21 maçta süre aldı.
Basında Cenk Özkaçar'ın adı İngiltere, İtalya ve Fransa'dan kulüpler ile anılıyordu.
COMUNICADO OFICIAL | CENK ÖZKACAR #Cenk2028 #ADNVCF #CORVCF— Valencia CF (@valenciacf) June 9, 2023
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