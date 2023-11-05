Valencia - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın takımı Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında kendi sahasında Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ruben Baraja yönetimindeki Valencia, kendi sahasında Paco Lopez'in ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.
VALENCİA - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
VALENCİA - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Victor Verdura'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Valencia, ligde oynadığı son maçta Athletic Bilbao deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Granada ise kendi sahasında ağırladığı Villarreal'e 3-2 mağlup olmuştu.
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