Brezilya'da gündem Enner Valencia: Kaçırdığı gollerle manşetleri süsledi!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:58

Güncelleme: 06.10.2023 - 12:58

Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandıran Enner Valencia, yeni sezon öncesi Internacional'e imza atmıştı.

ENNER VALENCIA 2 NET POZİSYONU HARCADI

Yeni takımıyla Libertadores'te yarı finale yükselen Enner Valencia, rövanş maçında kaçırdığı pozisyonlarla dikkat çekti.

6 DAKİKADA 2 GELEN 2 GOL ŞOK ETKİSİ YARATTI

Internacional 2-2'nin rövanşında sahasında Fluminense'yi konuk etti. Maçta 1-0 öne geçen Internacional, 81 ve 87'de yediği gollerle rakibine 2-1 mağlup oldu ve Libertadores'de final biletini kaptırdı.

ENNER VALENCIA BREZİLYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Öte yandan müsabakaya Enner Valencia'nın kaçırdığı goller damga vurdu. Karşılaşmada 2 net pozisyon harcayan deneyimli forvet, Brezilya'da gündem oldu.

İşte Valencia'nın kaçırdığı 2 pozisyon: