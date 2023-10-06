Brezilya'da gündem Enner Valencia: Kaçırdığı gollerle manşetleri süsledi!
Brezilya ekiplerinden Internacional, Libertadores'e yarı finalinde turnuvaya veda etti. Internacional forması giyen Enner Valencia'nın rövanş maçında kaçırdığı goller Brezilya'da gündem oldu.
Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandıran Enner Valencia, yeni sezon öncesi Internacional'e imza atmıştı.
ENNER VALENCIA 2 NET POZİSYONU HARCADI
Yeni takımıyla Libertadores'te yarı finale yükselen Enner Valencia, rövanş maçında kaçırdığı pozisyonlarla dikkat çekti.
6 DAKİKADA 2 GELEN 2 GOL ŞOK ETKİSİ YARATTI
Internacional 2-2'nin rövanşında sahasında Fluminense'yi konuk etti. Maçta 1-0 öne geçen Internacional, 81 ve 87'de yediği gollerle rakibine 2-1 mağlup oldu ve Libertadores'de final biletini kaptırdı.
ENNER VALENCIA BREZİLYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ
Öte yandan müsabakaya Enner Valencia'nın kaçırdığı goller damga vurdu. Karşılaşmada 2 net pozisyon harcayan deneyimli forvet, Brezilya'da gündem oldu.
İşte Valencia'nın kaçırdığı 2 pozisyon:
ENNER VALÊNCIA E OS DOIS GOLS PERDIDOS NA SEMI FINAL #GameChangers #LostOpportunities #SemiFinalRegrets #OhNoEnner #DramaticExit #ValenciaVexations #Valencia pic.twitter.com/JLOm7slkAL— Goal To Goal (@iGoalToGoal) October 5, 2023
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