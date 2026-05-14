14.05.2026 11:46:00
Valencia mağlubiyetinin ardından... Soruya kızan Ergin Ataman, basın toplantısını terk etti

EuroLeague'de çeyrek final 5. maçında Valencia Basket, Panathinaikos'u 81-64 mağlup etti ve adını Final Four'a yazdırdı. Maçın arından Yunan ekibinin koçu Ergin Ataman, basın toplantısında kendisine sorulan soruya sinirlendi ve toplantıyı terk etti.

Basketbol Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 81-64 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve dörtlü finale yükseldi.

Roig Arena'da oynanan play-off serisi beşinci maçının ilk çeyreğini 14-10 önde tamamlayan Valencia Basket, soyunma odasına da 35-23 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 56-50 önde geçtiği karşılaşmadan 81-64 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 20 sayı atan Brancou Badio, maçın en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

TARİHTE İLK KEZ SON 4'TE

Tarihinde ilk kez son 4'e kalan Valencia Basket, Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

ERGİN ATAMAN BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, mücadele sonrası basın toplantısında ise bir gazetecinin Ocak ayında söylediği "Ligi ya da Euroleague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" sözünü hatırlatması üzerine tepki gösterdi.

Ergin Ataman soruya cevap vermezken "Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın" diyerek basın toplantısını terk etti.

