Valencia'dan milli takımda yeni rekor!
Fenerbahçeli Valencia, Bolivya maçından sonra Ekvador maçında da ağları sarstı, 34 golü yakaladı.
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela ile Ekvador karşılaştı. Fenerbahçeli Enner Valencia, 37. dakikada penaltıdan attığı golle Ekvador'u 1-0 öne geçirdi.
EKVADOR MİLLİ TAKIMI'NDAKİ 34. GOLÜ
Vitor Pereira'nın göreve gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan tecrübeli futbolcu, bundan önce oynanan ve 3-0 kazandıkları Bolivya karşılaşmasında da 2 gol atarak tarihe geçmişti. Bugünkü maçla beraber Ekvador Milli Takımı'nda 34 gole ulaşan (66 karşılaşma) Valencia, ülkesinin de en skorer futbolcusu unvanını geliştirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forvetlerinin yaşadığı gol sıkıntısı içinde 12 kez fileleri havalandırarak sarı-lacivertli takımda ilk sırayı alan Enner Valencia, bu sezon Süper Lig'de 2 gol, 2 asiste imza attı. Ekvadorlu yıldız, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de 3 golle Kanarya'ya katkıda bulundu.
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