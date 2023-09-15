Valentin Eysseric, Fatih Karagümrük'te!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Valentin Eysseric'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 21:24
Valentin Eysseric, Fatih Karagümrük'te!
Abone Ol google-news

VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Monaco, Saint Etienne, Fiorentina, Nantes, Verona ve Kasımpaşa formaları giyen Valentin Eysseric, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.


Player Alanı
Valentin Eysseric transfer Transfer dönemi Transfer haberleri Fatih Karagümrük

En Çok Okunan Haberler