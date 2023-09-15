Valentin Eysseric, Fatih Karagümrük'te!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 21:24

Güncelleme: 15.09.2023 - 21:24

VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Monaco, Saint Etienne, Fiorentina, Nantes, Verona ve Kasımpaşa formaları giyen Valentin Eysseric, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.