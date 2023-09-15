Valentin Eysseric, Fatih Karagümrük'te!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Valentin Eysseric'i kadrosuna kattığını açıkladı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Monaco, Saint Etienne, Fiorentina, Nantes, Verona ve Kasımpaşa formaları giyen Valentin Eysseric, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.
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