Valerian Ismael'den itiraf! 'Bizi zor duruma sokabilir'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:05

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayan Beşiktaş, kamp çalışmalarını Avusturya'ya devam ettiriyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın teknik patronu Valerian Ismael, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu

Kamp süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Valerian Ismael "Bizim için çok iyi kamp oldu. Futbolcular için biraz zor geçmiştir. Fiziksel, kuvvet anlamında takıma biraz yüklendik. İstediğimiz tempoya ulaştık. Tek olumsuz Josef'in sakatlığı oldu. Yeni transferleri de takıma entegre etme şansı yakaladık. Aradaki en büyük fark hava durumu. Burada biraz daha sıcak. Sabah erken çalışıyoruz ve akşam geç çalışıyoruz. 4. haftamızı bitiriyoruz. Yorgunluğumuz var. Bunu da normal görüyorum." dedi.

"Kadro içerisinde ufak tefek sorunlar oldu"

Türkiye'ye göre Avusturya'da daha iyi hava şartlarına sahip olduklarını dile getiren İsmael "İstanbul'da ki saha şartlarımız tam hazır değildi. Oraya biraz daha süre tanımak için bu kampları tercih ettik. Bu kadar sıcaklık beklemiyorduk. İkinci maçımızı oynayacağımız Alanya bizim için iyi bir test olacaktır. İyi maçlar ve zor maçlar oynadık. Bu maçları oynamayı biz seçtik. Odak noktamızı yüksek seviyelere çekmek istedik. Kadro içerisinde ufak tefek sorunlar oldu. En büyük sorunumuz da Josef'in sakatlığı oldu. Daha iyi seviyelere ulaşmak için idman, analiz ve maçlar yapacağız." dedi.

"Savunma hattında eksiklerimiz görünüyor"

Takımda defans olarak sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Fransız teknik adam "İngiliz ve Türk hocalarımız var. İyi bir kaynaşma sağladık. Hepimiz birbirimiz için çalışıyoruz. Biz de bu süreçte Türk mantalitesini öğrendik. Ben tamamen ekibin sorumluluğunu üstleniyorum. Hepimiz %100 olmalıyız ki futbolculara örnek olmak için karşılık verelim. Şunu çok net şekilde söylemeliyim. 3'lü sistem tüm majör liglerde oynatılan bir sistem. Bizim sistemimiz de bu. Biz bu sisteme inanıyoruz. Bu sistemde 150 üstü maça çıktım. Çok farklı seviyelerde oynadım. Şampiyonlar Ligi gibi... Savunma hattında eksiklerimiz görünüyor. Yarın ki maçta Saiss'ten faydalanacağız. Emrecan'a süre vereceğiz. Ben bu sistemi kullanmak için buradayım." dedi.

Beşiktaş'ın yeni stoperi Romain Saiss'in durumuna da değinen Valerien İsmaeL "Necip, Saiss, Emrecan, Montero ve Welinton kadromuzda. Hepsinin sağlıklı olması bizim için çok önemli. Wolves maçında 3 stoperimiz yoktu. Hepsi geri döndükten ve geri oynadıktan sonra tümünden faydalanacağım. Saiss takıma dahil oldu. Yarın ilk maçına çıkacak ve süre vereceğim. Sampdoria maçında da 45 dakika süre vermeyi planlıyoruz. Umut ediyorum ki Lig'in ilk maçı olan Kayserispor maçına hazır olacaktır. Ghezzal her pozisyonda oynayabilir. Öyle bir futbolcu. Onun yaratıcılığına ihtiyacımız var. Kalitesini gösterdi. Milli takımdan döndü ve yüzde yüze ulaşmasını bekliyoruz. Ulaştığı zaman bize çok şey katacaktır." dedi.

Daha önce Beşiktaş'ta fark yaratan Ghezzal ile Rosier ikilisi dışında bu sezon Weghorst Muleka ve Cenk'ten fark bekleyen Valerien İsmael, şöyle konuştu:

"İki yıl önce olanlar ikinci sezon önce olmuştur. Bu sezon sadece Ghezzal ile Rosier değil. Weghorst Muleka ve Cenk fark yaracaktır. Tüm futbolcularımız bu başarıda pay sahibi olacaktır. İhtiyacımız sol kanat bek pozisyonunda. Rıdvan'ın gitmesinden sonra ihtiyaç duydu. Daha sonrasına bakacağız. Sabırlı olacağız. Bizimle olmayan oyuncuların katılması gerekiyor. Saiss bize katıldı. Emrecan ve Montero'nun takıma katılması... Ghezzal'ın yüzde yüz olmasını bekleyeceğiz. Esas hedefimiz Rıdvan'ın yerine bir transfer olabilir. Rıdvan'ı tutmak istedik. Kendisiyle konuştum. Daha dikkat çekeceğini söylemiştim ama karar kendisinin. Kulübün de ekonomik karar alması gerekiyordu. Herkes mutlu bir ben mutlu değilimdir belki. Hayat bu. Kariyerinde başarılar dilerim. Artık bu tarafa odaklandık ve bizim ihtiyacımızı karşılayacak isimlere bakıyoruz."

"Bizi zor duruma sokabilir"

Sol beke yeni transfer ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Valerien Ismael "Sol bek pozisyonu zor bir pozisyon. Sadece bizim için değil tüm Avrupa buraya odaklanmış durumda. Umut bizim kadromuzda. İyi çalışıyor ve iyi işler yapıyor. Ama sezonun kalanına tek bir bek oyuncusu ile çıkmak bizi zor duruma sokabilir. En az iki isimle çıkmamız gerekli." dedi.

Transferlerde hızlı davrandıklarını söyleyen teknik adam "Transferde adı geçen isimler hakkında yorumlar yapmak istemiyorum. Transferlerde hızlı davrandık. Saiss, Muleka ve Weghorst gibi oyuncuları ikna etmek için çok geç kalmadık. Ben saha tarafına odaklanmış durumdayım. Ceyhun bey ihtiyacımızı biliyor. Ben kendisine güveniyorum. Her zaman bizim ve kulüp için doğru çözümleri sonuçlandırmıştır." dedi.

"Doğru yoldayız"

Takım olarak doğru işler yaptıklarını ifade eden Valerien Ismael "Sistem değil futbolcuların kalitesi belirleyicidir. Hepsi idmanlarına devam ediyor. Hepsi süre alıyor ve oynuyorlar. Doğru yoldayız, doğru işleri yapıyoruz. Cenk çok iyi bir kamp geçiyor. Weghorst çok sıkı çalışıyor. Muleka'da her geçen gün kendini geliştirmeye çalışıyor ve gelişime açık. Kayserispor maçına kadar hepimiz hazır olmak istiyoruz." dedi.

Tüm oyunculara süre vermek istediğini dile getiren Fransız teknik adam "Çok iyi genç ve Türk oyuncular var. Türk oyunculardan bahsetme sebebim Lig kurallarında olduğu için söyledim. Beklentimizi ve istediklerimizi anlamaları lazım. Şimdiye kadar iyi işler çıkardılar. Önümüzde iki hazırlık maçı var ve daha fazla süre alacaklar. Hepsine süreler veriyoruz. Bazı arkadaşlar Avusturya kampında süre buldular. Bazı isimler de bu İspanya kampında süre alacaklar. Tüm arkadaşlarımızı değerlendirip ondan sonra karar vereceğiz." dedi.

"Josef'in yeri önceliğimiz değil"

Josef de Souza'dan memnun olduklarını sakatlığa rağmen o bölgeye transfer yapmayacaklarını söyleyen İsmael "Josef önemli bir futboldu. Çok saygılı bir insan. Durumu kendi içimizde biraz konuştuk. Birkaç hafta bekleyip tedavi sürecini takip edeceğiz. O bölgede yeteri kadar oyuncumuz var. Josef de geldikten sonra yeteri kadar futbolcumuz olmuş olacak. Gençlerimiz de var. İyileşme sürecini takip edeceğiz. Başka bir futbolcumuz sorun yaşarsa önceliğimiz olur ama Josef'in yeri önceliğimiz değil. Bu pozisyona transfer düşünmüyoruz." dedi.

Dizindeki ödemin bir türlü geçmemesi ve şişliğin inmemesi sonrasında detaylı kontrollere giren Josef De Souza'dan kötü haber gelmişti. Beşiktaş, Brezilyalı ön liberonun ameliyat olacağını açıklamıştı. Yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olan Sambacı için Valerin İsmael, şu ifadeleri kullandı:

"Josef'in geri dönüşü ile ilgili bir süre belirtmek çok zor. Hafta hafta durumunu takip edeceğiz. Şimdilik iyi gidiyor. Bekleyeceğiz biraz. Atiba takım için bir efsane. Kendisine çok saygı duyuyoruz. Hafif bir sakatlığı var. Olması gereken seviyeye çıkması için uğraşıyoruz. Bize çok yardımcı olacak. Bunu yaparken geleceğe hazırlık yapıyoruz. Emirhan İlkhan'dan bahsediyorum. O da sözleşmesini uzattı. Tecrübe ve gençlik arasındaki dengeyi bulacağız."

Wolves hazırlık maçında eksikleri olduğunu söyleyen Ismael "Wolves maçı hazırlık maçıydı. Çok abartmamak lazım. Maça iyi başladık ve ciddi bir hata yaptık. Aslında yapmamaız gerekiyordu. O seviyeye karşı kendimizi denemek istedik. Bunu yapabildiğimizi ilk 20-30 dakika gördüm. Eksiklerimiz vardı. Saiss, Montero gibi oyunculardan faydalanamadık. Emrecan'ı sonradan oyuna aldık. Sol stoper pozisyonda sol ayaklı stoperimiz olsaydı eğer daha memnun olurdum. Bunlar küçük detaylar ve bir bütünün parçaları. Biz sadece Wolves ile değil Mainz ve Werder Bremen gibi Alman takımlarına karşı da oynadık. Premier Lig takımına karşı oynadık. Güçlü ekipler. Bizim için en önemli olan 6 Ağustos günü kendi taraftarımızın önünde oynayacağımız Kayserispor maçı." dedi.

Tek hedeflerinin şampiyon olmak olduğunu söyleyen İsmael "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Böylesi bir kulüp için şampiyon olmak tabi ki tek hedeftir. Şampiyon olmak için maçları kazanmamız gerekiyor. Bunu yapmak için ise hazır olmamız gerekiyor. Geçen sezondan gördüğümüz fizik kondisyonunu geliştiriyoruz. Kalite ve disiplin konusu var. Bunların üzerine çalışıyoruz. Bunlar yavaş yavaş oluyor. Benim beklentim tüm futbolcularla birlikte sezona iyi bir şekilde başlamak olacak." dedi.

"Kulüp içerisinde bir aile havası var"

Uzun bir süre burada kalmak istediğini dile getiren Valerin Ismael "3 yerli oyuncu kuralı aslında biraz zor. Bu durumu kabul etmemiz gerekiyor. Buna uygun çözümlerimiz de var. Türk oyuncular transferi yaptık. Burada kaliteli isim önemli. 11 Türk oyuncu ile de oynayabiliriz. Günün sonunda maçı kazandıracak olacak şey kalite olacaktır. Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulüp içerisinde bir aile havası var. Ailemde benim gibi düşünüp hissediyor. Hepimiz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Benim işim ise bu sevgiye karşılık vermektir. Şimdi iyiyiz. Bana enerji oluşturuyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak kalabileceğim en uzun süre de burada kalacağım." dedi.