Valerien Ismael'den Serdar Saatçı'ya sert tepki: Bu tempoyla oynayacaksan oynama

Beşiktaş, hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 72. dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, 83. dakikada kenara alınınca karara tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 19:47
Valerien Ismael'den Serdar Saatçı'ya sert tepki: Bu tempoyla oynayacaksan oynama
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Beşiktaş, hazırlık maçında Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna giren Serdar Saatçı, Valerien Ismael'den "Bu tempoyla oynayacaksan oynama" uyarısı aldı.

83. dakikada kenara gelen Serdar Saatçı, değişiklik kararından memnun kalmadı.

Genç oyuncu, değişikliğin ardından doğrudan soyunma odasına gitti.


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