Vallecano, 90+6'da kazanmasını bildi!
İspanya La Liga'da Rayo Vallecano sahasında Elche'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Rayo Vallecano ile Elche karşı karşıya geldi. Estadio de Vallecas'ta oynanan müsabakayı Vallecano 2-1'lik skorla galip tamamladı.
Konuk ekip Elche Lucas Boye ile 32. dakikada öne geçerken, Rayo Vallecano bu gole 40. dakikada Sergio Camello ile karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre 1-1 devam ederken 90+6. dakikada sahneye çıkan Unai Lopez Vallecano'ya galibiyeti getirdi.
Rayo Vallecano'da Radamel Falcao, 73. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Rayo Vallecano 10 puana yükseldi. Elche 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Almeria deplasmanına gidecek. Elche, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.
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