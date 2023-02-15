Valorant Champions Tour: LOCK/IN ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı
Riot Games tarafından düzenlenen Valorant Champions Tour: LOCK/IN turnuvasının ikinci gün karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz BBL Esports’un da yer aldığı ikinci günde üst tura geçen takımlar belli oldu.
Riot Games geçen sene partner takımlarını açıklamıştı. İki adet Türk takımının da yer aldığı partner takımların ilk turnuvası Brezilya’nın São Paulo şehrinde başladı. Turnuvanın ilk gününde NRG Esports, Giants Gaming bir üst tura geçmeye hak kazanmıştı.
İlk karşılaşma FunPlus Phoenix (FPX) ile Karmine Corp karşı karşıya geldi. İlk harita FPX tarafından Lotus olarak seçildi. Karmine Corp rakibinin seçtiği haritada 13-6'lık bir üstünlük kurdu. İkinci haritada ise aynısını FPX yaptı. Rakibinin seçtiği Haven haritasında 13-8'lik bir üstünlük kurdu. Üçüncü karşılaşma ise Pearl haritasında gerçekleşti. Karmine Corp 13-6 haritayı kapattı. 2-1 biten karşılaşmanın ardından Karmine Corp bir üst tura geçti.
İkinci karşılaşma temsilcimiz BBL Esports ve DRX arasında gerçekleşti. İlk maç DRX tarafından seçilen Pearl haritasında yapıldı. DRX kendi seçtiği harita 13-3 kapattı. İkinci harita ise BBL Esports tarafından Ascent olarak seçildi. Temsilcimiz ikinci yarıda büyük bir geri dönüş gerçekleştirerek 13-11 haritayı kazandı. 1-1'lik skorun ardından maç üçüncü haritaya uzadı. Haven’da yapılan karşılaşmayı DRX 13-7 kazandı. 2-1 biten karşılaşmanın ardından DRX bir üst tura geçmeye hak kazanan takım oldu.
Günün son maçı ise Cloud9 (C9) ile Paper Rex (PRX) arasında oldu. İlk harita PRX’in seçtiği Lotus haritasında gerçekleşti. C9 rakibinin haritasını 13-8 kazandı. İkinci maç C9’un seçtiği Pearl haritasında oynandı. C9 ilk haritada yakaladığı üstünlüğü koruyarak ikinci haritayı da 13-4 kazandı. 2-0 biten karşılaşmanın ardından C9 bir üst tura geçmeye hak kazandı ve DRX’in rakibi oldu.
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