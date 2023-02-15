Valorant Champions Tour: LOCK/IN ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:58

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:46

Riot Games geçen sene partner takımlarını açıklamıştı. İki adet Türk takımının da yer aldığı partner takımların ilk turnuvası Brezilya’nın São Paulo şehrinde başladı. Turnuvanın ilk gününde NRG Esports, Giants Gaming bir üst tura geçmeye hak kazanmıştı.

İlk karşılaşma FunPlus Phoenix (FPX) ile Karmine Corp karşı karşıya geldi. İlk harita FPX tarafından Lotus olarak seçildi. Karmine Corp rakibinin seçtiği haritada 13-6'lık bir üstünlük kurdu. İkinci haritada ise aynısını FPX yaptı. Rakibinin seçtiği Haven haritasında 13-8'lik bir üstünlük kurdu. Üçüncü karşılaşma ise Pearl haritasında gerçekleşti. Karmine Corp 13-6 haritayı kapattı. 2-1 biten karşılaşmanın ardından Karmine Corp bir üst tura geçti.

İkinci karşılaşma temsilcimiz BBL Esports ve DRX arasında gerçekleşti. İlk maç DRX tarafından seçilen Pearl haritasında yapıldı. DRX kendi seçtiği harita 13-3 kapattı. İkinci harita ise BBL Esports tarafından Ascent olarak seçildi. Temsilcimiz ikinci yarıda büyük bir geri dönüş gerçekleştirerek 13-11 haritayı kazandı. 1-1'lik skorun ardından maç üçüncü haritaya uzadı. Haven’da yapılan karşılaşmayı DRX 13-7 kazandı. 2-1 biten karşılaşmanın ardından DRX bir üst tura geçmeye hak kazanan takım oldu.