Van der Vaart'tan Ajax yönetimine sert eleştiri!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 20:11

Güncelleme: 22.02.2024 - 20:11

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, efsanesi olduğu Ajax'ın transfer politikasını dair sert eleştirilerde bulundu.

Van der Vaart, ''Ajax'ın transferleri o kadar kötü yürütüldü ki artık geriye sadece sezon sonunu beklemek kaldı. Jordan Henderson'ı kadrosuna kattılar. Bu kimseyi mutlu etmiyor.'' dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Göreceksiniz, Konferans Ligi'nde Bodo-Glimt'i Perşembe günü ancak büyük şansın yardımıyla geçebilecekler.'' sözlerini sarf etti.

Ocak transfer döneminde Ajax'a gelen Jordan Henderson, yeni takımıyla henüz tek bir maç bile kazanamadı. Hendersonlı Ajax, 1 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.