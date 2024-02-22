Van der Vaart'tan Ajax yönetimine sert eleştiri!

Bir dönem Ajax forması giyen eski futbolcu Rafael van der Vaart, Ajax'ın transfer politikasını eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 20:11
Van der Vaart'tan Ajax yönetimine sert eleştiri!
Abone Ol google-news

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, efsanesi olduğu Ajax'ın transfer politikasını dair sert eleştirilerde bulundu.

Van der Vaart, ''Ajax'ın transferleri o kadar kötü yürütüldü ki artık geriye sadece sezon sonunu beklemek kaldı. Jordan Henderson'ı kadrosuna kattılar. Bu kimseyi mutlu etmiyor.'' dedi. 

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Göreceksiniz, Konferans Ligi'nde Bodo-Glimt'i Perşembe günü ancak büyük şansın yardımıyla geçebilecekler.'' sözlerini sarf etti.

Ocak transfer döneminde Ajax'a gelen Jordan Henderson, yeni takımıyla henüz tek bir maç bile kazanamadı. Hendersonlı Ajax, 1 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.


Rafael van der Vaart haberleri ajax haberleri Hollanda haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Koç duyurmuştu: Fenerbahçe'den heykel kararı!

Ali Koç duyurmuştu: Fenerbahçe'den heykel kararı!
Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?

Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?
Şenol Güneş'in yardımcısı sürpriz takımı açıkladı: 'Teklif gelirse kabul edecek'

Şenol Güneş'in yardımcısı sürpriz takımı açıkladı: 'Teklif gelirse kabul edecek'
Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!

Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!
Marmara'nın sessiz cenneti: Karamürsel

Marmara'nın sessiz cenneti: Karamürsel
İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’

İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’
İtalyanlar duyurdu: Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçebilir!

İtalyanlar duyurdu: Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçebilir!
Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi

Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi